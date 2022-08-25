تصنيف "فيفا".. "الأخضر" الـ53 عالميًّا والبرازيل تتصدر

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المركزَ رقم 53 على مستوى منتخبات العالم؛ وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "رجال" عن شهر أغسطس 2022.
وآسيويًّا جاء "الأخضر" في المرتبة السادسة؛ بينما جاءت إيران في المركز الأول والمركز 22 عالميًّا، تليها اليابان "24"، ثم كوريا الجنوبية "28"، وأستراليا رابعة في المرتبة 39 عالميًّا وبعدها قطر في المركز رقم 48 عالميًّا.
وعلى الصعيد العربي، جاء المنتخب السعودي خامسًا؛ بينما احتلت المغرب المركز الأول تليها تونس ثم مصر وبعدها قطر.
وجاء تصنيف أول 10 منتخبات في العالم كالتالي:
- البرازيل
- بلجيكا
- الأرجنتين
- فرنسا
- إنجلترا
- إسبانيا
- إيطاليا
- هولندا
- البرتغال
- الدنمارك