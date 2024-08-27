الصين المحطة الرابعة لسلسلة بطولة أرامكو لفرق السيدات.. المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: "نحن سعداء بأن تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينزين؛ مما يعطي الوصول إلى قاعدة جماهيرية في سوق مهم مثل السوق الصيني وإلهام أجيال قادمة. ولا شك أن التعاون مع ميشن هيلز سيسمح لنا بتقديم حدث من الطراز الأول يلبّي الجودة التي يتوقّعها اللاعبون والجماهير على حدّ سواء، إلى جانب أصحاب المصالح في سلسلة بطولة أرامكو للفرق، ونحن على استعداد لتقديم حدث لا يُنسى بحق".