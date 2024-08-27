الصين المحطة الرابعة لسلسلة بطولة أرامكو لفرق السيدات.. المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

تعود جولة السيدات الأوروبية إلى الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات بعد أنْ أعلنت "جولف السعودية" التي تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أن محطتها الرابعة ستقام في منتجع ميشين هيلز في شينزين، الصين.
وستكون هذه المحطة هي الثانية آسيويًّا ضمن سلسلة بطولة أرامكو للفرق لعام 2024، وستُقام على ملعب كأس العالم في منتجع ميشين هيلز بمدينة شينزين النابضة بالحياة، في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبرالمقبل.
وسيستضيف الملعبُ العالمي الشهير الذي صممه "جاك نيكلاوس" نخبةً من أفضل اللاعبات في العالم، اللواتي سيتنافسن للفوز بالكؤوس الفردية والجماعية، وجائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.
وتنظم جولف السعودية سلسلة بطولة أرامكو للفرق، والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بمحطاتها الخمسة على جدول جولة السيدات الأوروبية كل عام؛ مما يضيف مبلغًا سنويًّا قدره 5 ملايين دولار كجوائز مالية لكافة الجولات.
وتقام البطولات في وجهات عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط؛ حيث تتنافس مجموعات من ثلاثة محترفات وهاوية ضد بعضهن البعض، في الحدث الجماعي الوحيد المتكرر في هذه الجولات.
وستحطّ الجولةُ الرابعة رحالَها في شينزين الصين بعد جولات أقيمت في كلٍّ من: فلوريدا، وسيول، ولندن هذا الموسم، فيما تختتم البطولة جولاتها في المحطة الأخيرة المقرّر إقامتها في الرياض في نوفمبر.
وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: "نحن سعداء بأن تنظم سلسلة بطولة أرامكو للفرق في شينزين؛ مما يعطي الوصول إلى قاعدة جماهيرية في سوق مهم مثل السوق الصيني وإلهام أجيال قادمة. ولا شك أن التعاون مع ميشن هيلز سيسمح لنا بتقديم حدث من الطراز الأول يلبّي الجودة التي يتوقّعها اللاعبون والجماهير على حدّ سواء، إلى جانب أصحاب المصالح في سلسلة بطولة أرامكو للفرق، ونحن على استعداد لتقديم حدث لا يُنسى بحق".
في سياق متّصل قال خالد الزامل نائب رئيس العلاقات العامة في أرامكو: "نحن سعداء بأن سلسلة بطولة أرامكو للفرق ستقام في شينزين؛ لأننا نؤمن بأن الرياضة توفر منصة لخلق الفرص وتحسين الحياة، والتأثير الإيجابي على المجتمع، إلى جانب ما تهدف إليه سلسلة بطولة أرامكو للفرق من تمكين الرياضيات ورفع مستوى الجولف النسائي عالميًّا، إلهام الأجيال القادمة من الرياضيين.