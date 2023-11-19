أندية السعودية تستهدف التعاقد مع "جوزيه سا" حارس مرمى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي 

كشفت صحيفة "the sun" البريطانية عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع البرتغالي جوزيه سا، حارس مرمى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، بالفترة المقبلة.
ووفقاً لما أفادت به ذات الصحيفة فإن الحارس البرتغالي يسعى إلى الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي بدؤوا في البحث عن حارس بديل ،بعد رغبة جوزيه سا في الرحيل، كما حددت الإدارة مبلغاً يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب.
وكان الحارس البرتغالي البالغ من العمر 30 عاماً قد انضم إلى وولفرهامبتون واندررز، في يوليو 2021، قادماً من أولمبياكوس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.