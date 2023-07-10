فريق RBLZ Gaming يحقق لقب بطولة كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™

وأظهر الدنماركي Anders Vejrgang البالغ من العمر 17 عامًا، أداءً استثنائيًا خلال الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، كما أعرب عن سعادته بالفوز بهذا اللقب على أرض المملكة، بعد عامين من تحقيقه للقب بطولة "لاعبون بلا حدود" المنظمة أيضًا من قبل الاتحاد، وتبرعه بالجائزة المالية الخيرية.