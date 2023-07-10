فريق RBLZ Gaming يحقق لقب بطولة كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™

توِّج فريق RBLZ Gaming بلقب بطولة "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" ضمن منافسات النخبة في موسم الجيمرز: أرض الأبطال -أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم- بعد مواجهات قوية بين نخبة اللاعبين المحترفين في اللعبة الشهيرة والتي استمرت لمدة 4 أيام في الفترة من 6 إلى 9 يوليو.
وتمكّن الثنائي Vejrgang وUmut Gültekin لاعبي فريق RBLZ Gaming من التغلب على فريق FUTWIZ في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في بوليفارد رياض سيتي، ليحصلوا بذلك على كأس البطولة ومبلغ 300.000 دولار أمريكي، وهو أكبر حصة من مجموع الجوائز المخصصة للبطولة والبالغ مليون دولار.
وأظهر الدنماركي Anders Vejrgang البالغ من العمر 17 عامًا، أداءً استثنائيًا خلال الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، كما أعرب عن سعادته بالفوز بهذا اللقب على أرض المملكة، بعد عامين من تحقيقه للقب بطولة "لاعبون بلا حدود" المنظمة أيضًا من قبل الاتحاد، وتبرعه بالجائزة المالية الخيرية.
وصرَّح Vejrgang تعليقًا على هذا الإنجاز قائلًا: "أنا سعيدٌ للفوز بالبطولتين، خصَّصت الأولى مبلغًا كبيرًا للأعمال الخيرية، وكنت سعيدًا للغاية بمساهمتي في مساعدة الناس. والآن، كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™ في موسم الجيمرز: أرض الأبطال، وهي أضخم بطولة أفوز بها في الرياضات الإلكترونية وأنا فخورٌ جدًا بتحقيقها".
وأضاف: "لم أتوقع الحصول على كل هذا الدعم من الجماهير الرائعة التي حضرت، ولذا أنا سعيد جدًا بما شاهدته وبوجودي هنا، شعرت بشغف ودعم الجميع، وخاصةً في الأوقات الصعبة خلال البطولة".
كما شجّع Vejrgang الشباب السعودي الطامح لاحتراف اللعبة على الاستمرار في العمل بجد وبأن يثقوا بقدراتهم، في ظل وجود الدعم المميز الذي يوفره الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية للاعبين ولمنظمات الرياضات الإلكترونية.
من جانبه، علّق زميله الألماني Umut قائلًا: "من الرائع الفوز بلقب كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™ في موسم الجيمرز: أرض الأبطال. فهي واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم. وأعتقد بأننا كنا أفضل لاعبين على المستوى الفردي في البطولة وأفضل ثنائي، وكان فوزًا مستحقًا".
بطولة "كأس العالم للأندية FIFAe Club World Cup 2023™" هي أولى بطولات نهائيات FIFAe 2023، ويليها "كأس الأمم FIFAe Nations Cup 2023™" وتختتم منافسات اللعبة الشهيرة ببطولة "كأس العالم FIFAe World Cup 2023™".