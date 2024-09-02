النصر يعلن التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان

ويلعب سيماكان (24 عاماً) في لايبتزيغ منذ عام 2021 حيث خاض معه 4 مواسم في الدوري الألماني، وأكمل 122 مباراة بقميصه في مختلف المسابقات مسجلاً 7 أهداف.