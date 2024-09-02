النصر يعلن التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين التعاقد مع الفرنسي محمد سيماكان قادماً من نادي لايبتزيغ الألماني قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صوراً من توقيع العقد مع اللاعب وعلق عليها: "النجم الفرنسي محمد سيماكان يوقـع عقد انضمامه رسمياً مع العالمي".
ويلعب سيماكان (24 عاماً) في لايبتزيغ منذ عام 2021 حيث خاض معه 4 مواسم في الدوري الألماني، وأكمل 122 مباراة بقميصه في مختلف المسابقات مسجلاً 7 أهداف.
الجدير ذكره أن اللاعب البالغ من العمر (24 عاماً) لعب لمنتخب فرنسا تحت 20 و21 عاماً لكنه لم يلعب مع المنتخب الفرنسي الأول حتى الآن.