النصر يواصل التحضيرات في ثاني أيامه بمعسكر ماريبا
واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته اليومية في ثاني أيامه في معسكره الخارجي بمدينة ماريبا الإسبانية، على فترتَيْن، صباحية ومسائية، الذي سيمتد حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل، موعد عودة الفريق إلى الرياض.
بدأت الحصة الصباحية باجتماع المدرب الفرنسي رودي جارسيا مع اللاعبين، ثم أجروا تمارين لياقية متنوعة، تلاها تمارين خفيفة بالكرة، قبل أن يختتم التدريبات بالجري بسرعات مختلفة .
وبدأت التدريبات في الحصة المسائية في صالة الحديد، تخللها تمارين لياقية، وتمارين تحديات بالكرة، وانتهت بالجري بسرعات مختلفة.
وسيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي مباريات تجريبية عدة مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي؛ إذ سيواجه لاس بالماس في 29 يوليو الجاري، وريال سرقسطة في 1 أغسطس المقبل، ثم ملقا في الـ5 من الشهر ذاته، فيما يختتم تجاربه أمام قادش قبل العودة إلى الرياض بـ 24 ساعة.