النصر يواصل التحضيرات في ثاني أيامه بمعسكر ماريبا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته اليومية في ثاني أيامه في معسكره الخارجي بمدينة ماريبا الإسبانية، على فترتَيْن، صباحية ومسائية، الذي سيمتد حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل، موعد عودة الفريق إلى الرياض.