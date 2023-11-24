نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

يلعب كريستيان إريكسن البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي مانشستر يونايتد منذ يوليو 2022، قادمًا من برينتفورد، كما يلعب للمنتخب الدنماركي منذ 2010، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.