نادٍ سعودي يستهدف التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

كشف موقع "teamtalk" عن أن أحد الأندية السعودية على استعداد للتفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لذات الموقع فإنه بالرغم من عدم ذكر اسم النادي المهتم باللاعب الدنماركي، إلا أنه يتوقع أن يكون أحد الرباعي (الأهلي أوالنصر أوالاتحاد والهلال).
وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي الذي يرغب في كسب خدمات إريكسن، مستعد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو خلال يناير القادم.
يلعب كريستيان إريكسن البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي مانشستر يونايتد منذ يوليو 2022، قادمًا من برينتفورد، كما يلعب للمنتخب الدنماركي منذ 2010، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.