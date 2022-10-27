الهلال جاء سابعاً والنصر عاشراً.. "الشباب" يتصدر اللعب النظيف بدوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر أندية الدوري، نجاحاً في اللعب النظيف خلال الـ8 جولات الماضية من الدوري السعودي.
وتصدر نادي الشباب قائمة اللعب النظيف في الدوري السعودي، حيث حصل على 8 بطاقات صفراء في حين لم يحصل على أي بطاقة حمراء.
وجاء الهلال في المركز السابع للعب النظيف حيث حصل لاعبوه على 14 بطاقة صفراء، ولم يحصل أيضاً على أي بطاقة حمراء.
فى حين جاء النصر في المركز العاشر، بعد حصوله على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة واحدة حمراء، بينما جاء الاتحاد في المركز الـ15، فقد حصل على 16 بطاقة صفراء، و2 بطاقة حمراء.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، يليهما الهلال بـ17 نقطة ليأتي في المركز الرابع.