الهلال جاء سابعاً والنصر عاشراً.. "الشباب" يتصدر اللعب النظيف بدوري روشن

فى حين جاء النصر في المركز العاشر، بعد حصوله على 14 بطاقة صفراء، وبطاقة واحدة حمراء، بينما جاء الاتحاد في المركز الـ15، فقد حصل على 16 بطاقة صفراء، و2 بطاقة حمراء.