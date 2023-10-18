"المسحل" و"القاسم" يشاركان في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي

شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اليوم الأربعاء، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، والتي أُقيمت عن طريق الاتصال المرئي.