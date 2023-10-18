"المسحل" و"القاسم" يشاركان في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي

شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عضو مجلس الفيفا ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، اليوم الأربعاء، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحضور رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، والتي أُقيمت عن طريق الاتصال المرئي.
ووفقًا للبيان الإعلامي الصادر من الاتحاد الآسيوي، أعربت عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي عن دعمها في الوقوف خلف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.
كما شهدت الجمعية العمومية انتخاب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي بندر الحميداني ليكون عضوًا في لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي 2023 ـ 2027.
من جانب آخر وجّه رئيس الاتحاد السعودي الشكر إلى رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة وللاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي التي أعلنت دعم ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، مشددًا على أن المملكة ستعمل على تقديم ملف مميز يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية بشكل خاص والكرة الآسيوية بشكل عام.
كما هنأ المسحل، بندر الحميداني على انتخابه عضوًا في لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.