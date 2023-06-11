"الهلال" و"سافي".. شراكة لمدة ثلاثة أعوام

وقع نادي الهلال اليوم عقد شراكة مع مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية العائدة ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة؛ لتكون شريكًا رئيسيًا للنادي، لمدة ثلاثة أعوام تنال بموجبها عددًا من الحقوق والمزايا، ويظهر شعارها في منطقة صدر قمصان فرق كرة القدم للنادي.
وعبّر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال "م. عبدالله الجربوع" عن سعادته بتوقيع شراكة الهلال مع مجموعة "سافي" التي تعد رائدة على مستوى عالمي في قطاع واعد يشكل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية المملكة الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الشراكة مفيدة لكلا الطرفين، حيث ستُسهم في دعم تطلعات النادي بما تتضمنه من برامج تطويرية وتدريبية، إلى جانب الفائدة المرجوة من رواج العلامة التجارية لـ "سافي" بظهورها إلى جانب الهلال.
من جانب آخر، ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة "سافي" السيد "براين وارد" أن كرة القدم تحظى بقدرة استثنائية على جمع الناس بمختلف أطيافهم وثقافاتهم وأعمارهم وجنسياتهم، ومن كلا الجنسين؛ وبالتالي تأتي هذه الشراكة مع الهلال كونه يحتل مكانة مميزة في قلوب جماهيره، معبرًا عن فخره بدعم طموحات "الهلال" محليًا وخارجيًا.