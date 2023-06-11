"الهلال" و"سافي".. شراكة لمدة ثلاثة أعوام

وعبّر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال "م. عبدالله الجربوع" عن سعادته بتوقيع شراكة الهلال مع مجموعة "سافي" التي تعد رائدة على مستوى عالمي في قطاع واعد يشكل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية المملكة الطموحة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الشراكة مفيدة لكلا الطرفين، حيث ستُسهم في دعم تطلعات النادي بما تتضمنه من برامج تطويرية وتدريبية، إلى جانب الفائدة المرجوة من رواج العلامة التجارية لـ "سافي" بظهورها إلى جانب الهلال.