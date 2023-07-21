"ماني" يوافق على التفاوض مع النصر.. وبايرن يضغط لرحيله للدوري السعودي

وانضم ماني إلى صفوف الفريق البافاري العام الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا، فضلاً عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.