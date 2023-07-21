"ماني" يوافق على التفاوض مع النصر.. وبايرن يضغط لرحيله للدوري السعودي

أشارت تقارير إعلامية إلى أن مهاجم بايرن ميونيخ ساديو ماني، وافق على على التفاوض بشأن شروط انتقاله إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار الانتقالات، وافق ساديو ماني على التفاوض بشأن شروط انتقاله إلى الدوري السعودي - النصر، والعمل على إنجازالصفقة.
وأضاف الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي في "تويتر": ساديو الآن يفكر بجدية في السعودية، وسوف يتفاوض على شروط العقد مع النصر.
وأكد أن ماني كان يرغب في الاستمرار مع بايرن فترة أطول لكن إدارة النادي الألماني لم ترحب بذلك، وأبدت استعداداها للتخلي عن خدماته حال وصول العرض المناسب.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أفادت أمس الخميس أن ماني وافق على الانضمام إلى النصر السعودي الذي يلعب فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.
وأضافت: "الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".
وانضم ماني إلى صفوف الفريق البافاري العام الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من نادي ليفربول، حيث شارك مع الفريق الألماني في 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا، فضلاً عن 5 تمريرات حاسمة في جميع البطولات.