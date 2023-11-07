غياب لاعبي الاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين

واشتملت التشيكلة المثالية للجولة الـ12 على 3 لاعبين من الوحدة، لاعبان من النصر، ولاعب واحد من الهلال، الأهلي، الاتفاق، الشباب، الأخدود، الفيحاء، حيث جاءت على النحو التالي: