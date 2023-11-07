رياضة

غياب لاعبي الاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين

غياب لاعبي الاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين

كشف الحساب الرسمى لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ12 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين .

واشتملت التشيكلة المثالية للجولة الـ12 على 3 لاعبين من الوحدة، لاعبان من النصر، ولاعب واحد من الهلال، الأهلي، الاتفاق، الشباب، الأخدود، الفيحاء، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو (الشباب)

خط الدفاع: أليكس تيليس (النصر)، إيمريك لابورت (النصر)، حمد آل منصور (الأخدود)، مارسيل تيسيراند (الاتفاق) .

خط الوسط: عبدالعزيز نور (الوحدة)، أنسليمو (الوحدة)، فرانك كيسيه (الأهلي)، فيصل فجر (الوحدة).

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، هنري أونيكور (الفيحاء).

نادي الاتحاد
دوري روشن السعودي للمحترفين

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