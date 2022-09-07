اتحاد القدم يعتمد انطلاق دوري الرديف التنشيطي 22-23

ويُقام الدوري الرديف التنشيطي بنظام الدوري الكامل "ذهاب وإياب" بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين " 2022-2023" بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.