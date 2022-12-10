بعد فشل أغلب توقُّعاته وصدمة "المغرب" بالمونديال.. هل بات الكمبيوتر الخارق غبيًّا؟

وشكّلت نتائج مباريات دور الستة عشر ما يمكن اعتباره "صدمة للكمبيوتر الخارق"، فالنتيجة الوحيدة الصحيحة التي توقعها هي فوز البرازيل على كوريا الجنوبية، أما باقي النتائج فكانت خاطئة؛ إذ خسرت اليابان أمام كرواتيا، وسويسرا أمام البرتغال، كذلك خسرت إسبانيا أمام المغرب، وهي النتيجة التي صدمت جمهور كرة القدم في العالم؛ إذ إن المنتخب الإسباني كان يعد واحدًا من الفرق التي ستصل على الأقل للدور نصف النهائي.