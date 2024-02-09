"مشاري الحربي" فارس كأس السعودية لقفز الحواجز

افتتحت اليوم الجولة الثالثة من بطولات الاتحاد الدولي لقفز الحواجز "ist" بارتفاع 145 سم "csi2"؛ حيث كانت سعودية بامتياز مع الفارس الدولي مشاري الحربي الذي وضع الفرسان الدوليين الآخرين تحت ضغط رهيب؛ بغية كسر الزمن الذي سجله مشاري مع حصانه "كاز كاديلو بوي" في عاشر الجولات؛ وهو "61.49" ثانية، رغم أن بعض منافسيه من الفرسان خاض الجولة بجوادين آملًا في إحراز اللقب.