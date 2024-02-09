"مشاري الحربي" فارس كأس السعودية لقفز الحواجز

افتتحت اليوم الجولة الثالثة من بطولات الاتحاد الدولي لقفز الحواجز "ist" بارتفاع 145 سم "csi2"؛ حيث كانت سعودية بامتياز مع الفارس الدولي مشاري الحربي الذي وضع الفرسان الدوليين الآخرين تحت ضغط رهيب؛ بغية كسر الزمن الذي سجله مشاري مع حصانه "كاز كاديلو بوي" في عاشر الجولات؛ وهو "61.49" ثانية، رغم أن بعض منافسيه من الفرسان خاض الجولة بجوادين آملًا في إحراز اللقب.
وكان الفرنسي "تشارلز هنري" مع جواده "جينان أوف لو لاندز" الأقرب فحلّ ثانيًا، والنرويجية "سيسلي هاتلاند" ثالثًا بالجواد "هايدي باور"، وحلّ رابعًا السويسري "أوليفر بوجارد" بالجواد "وست لاند"؛ حيث استخدم الفرسان كل مهاراتهم الفردية وخبرتهم في الشوط الذي تميّز بالقوة والسرعة، ونجح فقط 4 فرسان في إنهاء الجولة بدون أخطاء للقفز.
مشاري الحربي أشار بعد انتهاء الجولة إلى أنّ بداية مشاركته كانت هادئة بعض الشيء للاحتفاظ بقوة الحصان والخروج بنتيجة جيدة، والحمد لله على التوفيق، معربًا عن شكره لنادي تريو الرياضي على استضافة البطولة وتقديم التسهيلات للفرسان للمشاركة فيها.
وفي نهاية الجولة التي شارك فيها 22 من خيرة الفرسان، توج محمد الدريويش مدير حسابات كبار العملاء الدوليين، كأس السعودية للشحن للفارس مشاري الحربي، والجوائز للفرسان الآخرين، مشيدًا بالمستويات التي قدمت والتنافس الذي سار عليه الشوط من البداية للنهاية.
في شوط الجائزة الوسطى بارتفاع الحواجز "130سم" على كأس وزارة البيئة والزراعة والمياه "csi2"؛ جدد الفارس اللبناني الدولي "توني عساف"، علاقته بالألقاب، وتصدر الشوط بعدد 37 نقطة، وبزمن "86.12" ثانية بجواده "بيج ستار"، وبفارق نقطة واحدة عن وصيف الجولة الفارس السعودي الفيصل قاروت بالجواد "إيفرز"، الذي سجل زمنًا أفضل "84.24" ثانية ونقاط أقل 36، وفي المركز الثالث حلّ الفارس هشام السويني بجواده "ليفي"، وعقب الشوط الجميل سلم مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، الفرسان جوائزهم، مباركًا لهم المستويات الفنية التي قدّموها.
قبل هذا الشوط أقيم شوط الفرسان الشباب بارتفاع "130سم"، بنظام اختر مسارك الذي تصدره الأخوان عبدالعزيز وعبدالرحمن قحل، وقد توجهما الدكتور حامد مطبقاني مباركًا لهما تطور مستواهما الفني من بطولة إلى أخرى.
ابن فلسطين عمر كنعان كان عميد السفراء في افتتاحية الجولة الثالثة من بطولات جولة الاتحاد الدولي لقفز الحواجز "csi2" المقامة لأول مرة على أرض ميدان "تريو الرياضي" بجدة؛ فقد كان عمر مع جواده "ليتل روك" الأسرع في الزمن والأداء مع مجموعة من الفرسان في شوط السفراء بارتفاع "100سم"، وسجل زمنًا قدره "23.13" ثانية، وجاء في المركز الثاني الفيصل جاروت مع جواده "جيلوني"، وثالثًا عبدالرحمن المطوع بجواده "تومادو".
في شوط الجائزة الصغرى للبطولة المكونة من جولتين ضد عقارب الزمن بارتفاع "115سم"، حضر الفارس الشاب عبدالرحمن قحل بجواده "أنجل دس ريفلتس" على رأس 51 فارسًا، وتفوق بطموحه على أصحاب الخبرة، وسجل أسرع زمن لجولة التمايز قدره "21.64" ثانية، وجاء ثانيًا ورابعًا الفارس المجري "كريستوف هيج دوس" على الجوادين "هوب أوف ايريس، وان بيلفبل"، وثالثًا زيد النجيفي بالفرس "سدنا هانتر"، وقد توج الفرسان الأوائل الدكتور خالد مطبقاني.
وأوضح علي السهلي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية، أن إقامة هذه الجولة الدولية لقفز الحواجز بنادي "تريو الرياضي" تحقّق الأهداف التي رسمها الاتحاد في استراتيجيته لتطوير اللعبة، والتي تبدأ بتحسين وضع الأندية والمراكز من النواحي الفنية والتدريبية لتكون قادرة على إحداث التحول المنشود في هذه الرياضة، ومواكبة الخطوات الجارية لجعل رياضة قفز الحواجز السعودية بين الدول المتقدمة في هذه الرياضة.
وأشار إلى أن بطولات جدة حققت نجاحًا طيبًا سيكون حافزًا لاستضافة بطولات دولية أخرى وبمستويات أعلى؛ لوجود الإمكانيات الفنية والتقنية لذلك، وفي مقدمتها أرضية ميدان البطولة الذي يعدّ من أحدث الميادين على المستوى الدولي، مؤكدًا على دعم الاتحاد السعودي لكل الأندية بما يضمن لها المشاركة في تطوير اللعبة.