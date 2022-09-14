رياضة

بهدف وحيد في مرمى "العدالة".. "الشباب" يقبض على صدارة دوري "روشن"

المباراة شهدت الظهور الأول للمولد
فرحة لاعبي الشباب بهدف الفوز على العدالة
فرحة لاعبي الشباب بهدف الفوز على العدالة
محمد السيد
محمد السيد

نجح فريق الشباب الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، في إحكام قبضته على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعدما تغلب على شقيقه العدالة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة بفوز الشباب بهدف وحيد.

هدف الشباب سجله اللاعب كارلوس جونيور في شوط المباراة الأول في الدقيقة الثالثة.

وشهد اللقاء الظهور الأول للاعب فهد المولد (القادم من الاتحاد) مع فريقه الجديد الشباب.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة رقم 12 في صدارة جدول ترتيب المسابقة فيما توقف رصيد العدالة عند نقطة واحدة.

نادي الشباب
نادي العدالة
دوري روشن السعودي للمحترفين

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