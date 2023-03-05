"اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي" تعلن الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان 2023.. تعرف عليها

ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.