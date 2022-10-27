وكيل لاعبين يكشف أسماء الراحلين عن "النصر" في الشتوية.. تعرف عليهم

كشف وكيل اللاعبين "صالح اليامي" عن اللاعبين المرجّح رحيلهم عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقال اليامي مغردًا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": إن الكاميروني فينيست أبو بكر قد يكون أول الراحلين عن النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تفكيره في الرحيل منذ الموسم الماضي.
وتحدث أيضًا عن أن قرار رحيل اللاعب عن النصر بات رغبة مشتركة بين الطرفين، وسوف يعتمد ذلك على العروض المقدمة للاعب، وعلى وجود البديل المناسب للاعب الكاميروني.
كما تحدّث اليامي عن أن رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والأوزبكي جلال الدين مارشيبوف، عن النصر خلال الموسم الشتوي؛ أصبح مؤكدًا، وقد يكون البديل لهما من الدوري الأمريكي.
وشدّد اليامي على أنه في حال حدث هذا السيناريو فسيكون النصر مخيفًا جدًّا في آسيا، وسوف يسعد عشّاقه.