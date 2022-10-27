وكيل لاعبين يكشف أسماء الراحلين عن "النصر" في الشتوية.. تعرف عليهم

وقال اليامي مغردًا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": إن الكاميروني فينيست أبو بكر قد يكون أول الراحلين عن النصر، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل تفكيره في الرحيل منذ الموسم الماضي.