لاعب الهلال "مالكوم" يتصدر قائمة أغلى صفقات الأندية السعودية الموسم الحالي

كشف موقع "torcedores" البرتغالي عن أغلى 10 صفقات للاعبين أجانب انتقلت للعب بالدوري السعودي خلال هذا الصيف، حيث قالت إن الدوري السعودي في موسم 2023 بات واحداً من أفضل الدوريات في العالم.