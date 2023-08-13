لاعب الهلال "مالكوم" يتصدر قائمة أغلى صفقات الأندية السعودية الموسم الحالي

كشف موقع "torcedores" البرتغالي عن أغلى 10 صفقات للاعبين أجانب انتقلت للعب بالدوري السعودي خلال هذا الصيف، حيث قالت إن الدوري السعودي في موسم 2023 بات واحداً من أفضل الدوريات في العالم.
وتصدر مالكوم المنضم إلى الهلال، قادمًا من زينيت سان بطرسبورغ الروسي، حيث انتقل إلى النادي السعودي مقابل 60 مليون يورو.
وجاء بالمركز الثاني البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال المنتقل من وولفرهامبتون وأندررز، بصفقة قدرت بـ55 مليون يورو، ثم البرازيلي فابينيو لاعب الاتحاد قادماً من ليفربول بصفقة بلغت46 مليون يورو.
واحتل المركز الرابع الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال المنتقل من لاتسيو بصفقة بلغت 40 مليون يورو، يليه السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر القادم من بايرن ميونيخ الألماني بصفقة بلغت 37 مليون يورو.
ووقع بالمركز السادس الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة بلغت 35 مليون يورو، ثم البرتغالي جوتا لاعب الاتحاد قادماً من سلتيك بصفقة بلغت 29 مليون يورو .
في حين جاء إيبانيز لاعب الأهلي قادماً من روما بصفقة بلغت 28 مليون يورو، ثم ماكسيمين لاعب الأهلي بصفقة بلغت 27 مليون يورو، ثم الفرنسي سيكو فوفانا، لاعب النصر بصفقة بلغت 25 مليون يورو.