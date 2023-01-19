دوري روشن للمحترفين.. مدافع "العدالة" يحرم فريقه الفوز أمام "الباطن"

تسبّب مدافع فريق العدالة الأول لكرة القدم محمد العوفي في حرمان فريقه من الفوز على شقيقه الباطن، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
هدفا المباراة سجلهما اللاعب ديجانيتش ديفيد للعدالة في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل محمد العوفي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86 ليمنح الباطن هدف التعادل.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد العدالة عند النقطة رقم 8، كما ارتفع رصيد الباطن عند النقطة رقم 3.