دوري روشن للمحترفين.. مدافع "العدالة" يحرم فريقه الفوز أمام "الباطن"

تسبّب مدافع فريق العدالة الأول لكرة القدم محمد العوفي في حرمان فريقه من الفوز على شقيقه الباطن، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.