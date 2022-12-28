سعود بن نهار يكرّم لاعبي أندية الطائف الحاصلة على ميداليات في دورة الألعاب السعودية

كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم؛ لاعبي أندية وج وعكاظ ونادي ذوي الإعاقة الرياضي بالطائف، الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب السعودية التي أقيمت مؤخرًا في الرياض.
واستمع محافظ الطائف إلى نبذة عن أنشطة أندية الطائف الرياضية، مؤكدًا أن المحافظة تزخر باللاعبين المتميزين واللاعبات في جميع الألعاب الرياضية، الذين سيسهمون في تقديم أفضل المستويات والأداء الرياضي، وتحقيق مزيدٍ من البطولات الرياضية للمحافظة.
ونوّه إلى الدور الكبير للأندية الرياضية بالمحافظة، وللرياضة بالمملكة التي تجد كل الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة، متمنيًا لأندية وج وعكاظ ونادي ذوي الإعاقة الرياضي كلَّ التوفيق من خلال مشاركاتهم، وأن تواصل أندية الطائف مسيرة الإنجازات الرياضية.