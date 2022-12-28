سعود بن نهار يكرّم لاعبي أندية الطائف الحاصلة على ميداليات في دورة الألعاب السعودية

كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم؛ لاعبي أندية وج وعكاظ ونادي ذوي الإعاقة الرياضي بالطائف، الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب السعودية التي أقيمت مؤخرًا في الرياض.