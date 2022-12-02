تكتيك ومناورة تجهز الهلال لملاقاة أبها ودياً

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الجمعة مراناً اعتيادياً في مقر النادي، استعداداً لخوض ثالث ودياته أمام فريق أبها يوم غد السبت، ضمن تحضيرات الفريقين، استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي 2022/2023 م.
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، وسط تواجد لاعبي المنتخب السعودي محمد العويس ومحمد البريك، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية بعد تعرضهما للإصابة أثناء مشاركتهما في كأس العالم قطر 2022.
وفرض الجهاز الفني مناورة على كامل الملعب، و شرح المدير الفني رامون دياز في المناورة عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم اللاعبون المران بتدريبات فنية متنوعة.
ويشتمل برنامج الفريق يوم غد السبت تواجد اللاعبين في مقر النادي عند تمام الساعة الثالثة، على أن تنطلق المباراة في الساعة 4:15 دقيقة عصراً.