نادٍ سعودي مهتمّ بضمّ "فيليب كوستيتش" جناح يوفنتوس

انضمّ "فيليب كوستيتش" البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف يوفنتوس في أغسطس 2022، قادمًا من "آينتراخت فرانكفورت" الألماني الذي لعب له لمدة 4 مواسم.