رياضة
نادٍ سعودي مهتمّ بضمّ "فيليب كوستيتش" جناح يوفنتوس
أبدى أحدُ الأندية السعودية اهتمامَه الكبير بالتعاقد مع الصربي "فيليب كوستيتش"، جناح يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وأفادت صحيفة "la Gazzetta" الإيطالية بأن أحد الأندية السعودية أبدى اهتمامه بضمّ الجناح الصربي، وأنه يستعدّ بالفعل لتقديم عرض رسمي للّاعب في الأيام المقبلة.
وشدّدت الصحيفة الإيطالية على أن "فيليب كوستيتش" من المحتمل أن ينتقل بالفعل للعب بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
انضمّ "فيليب كوستيتش" البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف يوفنتوس في أغسطس 2022، قادمًا من "آينتراخت فرانكفورت" الألماني الذي لعب له لمدة 4 مواسم.
وسبق للاعب الصربي اللعب لعدة أندية؛ مثل: شتوتغارت، هامبورغ، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2015، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.