يورو 2024: النمسا تهزم بولندا بثلاثية

حقَّق منتخب النمسا فوزًا كبيرًا على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا 2024.
افتتح منتخب النمسا باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة برأسية المدافع غيرنوت تراونر قبل أن يدرك منتخب بولندا التعادل عبر مهاجمه كريستوف بيونتيك في الدقيقة الـ30 من مجريات الشوط الأول.
واستعاد منتخب النمسا التقدم مجددًا بتسديدة المهاجم كريستوف بومغارتنر في الدقيقة الـ66، وضاعف ماركو أرناوتوفيتش النتيجة للنمسا بتوقيعه على الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة الـ78.
وبهذه النتيجة رفع منتخب النمسا رصيده إلى 3 نقاط بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام فرنسا بهدف نظيف، فيما بقي رصيد منتخب بولندا دون أي نقطة؛ إذ استهل مشواره بالبطولة بالخسارة أمام هولندا (1-2).