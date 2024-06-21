يورو 2024: النمسا تهزم بولندا بثلاثية

حقَّق منتخب النمسا فوزًا كبيرًا على نظيره البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا 2024.