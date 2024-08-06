التعاقد حتى 2026.. البرازيلية "كاثلين سوزا" تنضم لفريق "النصر"

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم التعاقد مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا لمدة موسمين حتى 2026؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول للسيدات، وفق ما نشره حساب النادي في منصة "إكس".