التعاقد حتى 2026.. البرازيلية "كاثلين سوزا" تنضم لفريق "النصر"

أعلنت إدارة نادي النصر اليوم التعاقد مع اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا لمدة موسمين حتى 2026؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول للسيدات، وفق ما نشره حساب النادي في منصة "إكس".
ووقّعت لاعبة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم للسيدات العقد الجديد مع النصر بمعسكر الفريق الخارجي الجاري في مدينة ماربيا الإسبانية وسط حضور عبدالعزيز العلوني، مدرب النصر.
وفور توقيعها العقد انضمت اللاعبة البرازيلية سوزا لمعسكر الفريق، وشاركت مع زميلاتها اللاعبات في التدريبات الجماعية.
يُذكر أن "النصر" نجح في تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات في النسختَيْن الماضيتَيْن منذ انطلاقته للمرة الأولى في موسم 2022ـ2023.