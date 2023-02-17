الرائد يفرط بالفوز ويتعادل مع الوحدة بهدفين لكل منهما

فرّط فريق الرائد بفوز كان بالمتناول بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي مع مضيفه الوحدة (2-2) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023 م.
ومنح المهاجم جوليو تافاريس فريقه الرائد التقدم بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 34 حينما ارتقى عالياً فوق الجميع، ليتابع عرضية محمد الدوسري برأسه داخل شباك الحارس عبد القدوس عطية.
وعاد ذات اللاعب مطلع الشوط الثاني ليعزز تقدم الرائد بالهدف الثاني مستغلاً تمريرة مميزة من المغربي محمد فوزير، ليسددها قوية عجز الحارس عن التصدي لها لتعانق الشباك عند الدقيقة 53 من زمن المباراة.
وتمكن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس من تقليص النتيجة لمصلحة الوحدة عندما أطلق قذيفة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الروماني سيلفيو لونغ وذلك عند الدقيقة 61.
هذا الهدف أعطى لاعبي الوحدة دافعاً كبيراً للعودة إلى المباراة وهو ما حققوه بعد 11 دقيقة حينما نجح اللاعب علاء حجي في متابعة الكرة برأسه داخل الشباك معلنة عن هدف تعديل النتيجة.
بتلك النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث أضاف الرائد نقطة لرصيده الذي أصبح 20 نقطة احتل من خلالها المركز العاشر، فيما رفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة وضعته بالمركز الثالث عشر.