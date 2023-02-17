الرائد يفرط بالفوز ويتعادل مع الوحدة بهدفين لكل منهما

فرّط فريق الرائد بفوز كان بالمتناول بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي مع مضيفه الوحدة (2-2) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023 م.