لفئتي 4 و5 نجوم.. طرح تذاكر بطولات "قفز السعودية" في نسختها الثانية

وأوضحت اللجنة أن عملية شراء التذاكر متاحة، علمًا بأن قيمة التذاكر تبدأ من 75 ريالاً لفئة المدرجات العامة، مبينة أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور منافسات البطولة وفعالياتها على موقع بطولات قفز السعودية عبر الرابط:

https://jumpsaudi.com/ar