لفئتي 4 و5 نجوم.. طرح تذاكر بطولات "قفز السعودية" في نسختها الثانية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات قفز السعودية طرح تذاكر النسخة الثانية في رياضة قفز الحواجز ذات التصنيف الدولي لفئتي 4 و5 نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية.
وأوضحت اللجنة أن عملية شراء التذاكر متاحة، علمًا بأن قيمة التذاكر تبدأ من 75 ريالاً لفئة المدرجات العامة، مبينة أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور منافسات البطولة وفعالياتها على موقع بطولات قفز السعودية عبر الرابط:
يذكر أن النسخة الثانية من بطولات قفز السعودية في رياضة قفز الحواجز ستقام في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية خلال الفترة من 8 - 10 من ديسمبر الجاري، ومن الـ 15 - 17 من الشهر ذاته.