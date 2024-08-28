في ختام الجولة الثانية من دوري روشن.. الاتحاد يسعى لتجاوز التعاون.. والشباب لعبور الخليج

سبق:

يلتقي فريق الرياض الأول لكرة القدم نظيره الخلود، وذلك عند 7:55 من مساء غد الخميس ،على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستهل الرياض مشواره في دوري روشن بتعادل مثير مع الوحدة، بينما خسر الخلود أمام الاتحاد.

وفي التاسعة مساءً، يستضيف الاتحاد في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة فريق التعاون، في مهمة الانتصار الثاني.

وانتصر الاتحاد بصعوبة على حساب الخلود في الجولة الأولى، والأمر ذاته بالنسبة للتعاون خلال انتصاره على الفيحاء.

وفي التاسعة مساءً أيضاً يستضيف الخليج نظيره الشباب، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث نجح الخليج في الفوز بمباراته الافتتاحية في الدوري على حساب ضمك بملعب الأخير، في حين تعثر الشباب بالخسارة من أمام الاتفاق.