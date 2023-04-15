أخبارٌ مفرحة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي أمام النصر

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباتهم، وذلك بعد خسارتهم لقاء مضيفهم الباطن، المقدم من منافسات الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.