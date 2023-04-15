أخبارٌ مفرحة في تدريبات الهلال قبل موقعة الديربي أمام النصر

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء أمس السبت تدريباتهم، وذلك بعد خسارتهم لقاء مضيفهم الباطن، المقدم من منافسات الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين السعودي، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في لقاء "الباطن"، وتطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة النجم "سالم الدوسري" في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ويواصل الفريق مساء اليوم تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، تأهبًا لمباراة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر.
يواجه الهلال نظيره النصر في مواجهة ديربي ناري، يوم الثلاثاء القادم، في مباراة مقدمة من منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.
يُشار إلى أن المباراة مقدمة من مباريات الجولة 25 المقررة يومي (2-3) مايو المقبل بسبب خوض فريق الهلال لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم 29 إبريل الجاري في الرياض.