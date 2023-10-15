بعد مرور 9 جولات.. "الهلال" يتصدر أكثر أندية الدوري استحواذًا على الكرة

تَصَدر نادي الهلال أندية الدوري السعودي، كأكثر فريق استحواذًا على الكرة خلال الجولات التسع المنتهية من دوري روشن؛ حيث بلغت نسبة استحواذه 63%.
وكشف برنامج "دورينا غير" عن أكثر أندية الدوري السعودي استحواذًا على الكرة، بعد مرور 9 جولات من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحل النصر في المركز الثاني في استحواذه على الكرة؛ حيث بلغت نسبته 61%، في حين احتل الشباب المركز الثالث بنسبة بلغت 60%. وجاء في المركز الرابع نادي الاتحاد بنسبة استحواذ بلغت 58%، يليه التعاون بالمركز الخامس بنسبة بلغت نحو 54%.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الثاني، بينما يقع النصر في المركز الثالث ولديه 19 نقطة بالتساوي مع الاتحاد والأهلي مع فارق الأهداف.