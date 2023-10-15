بعد مرور 9 جولات.. "الهلال" يتصدر أكثر أندية الدوري استحواذًا على الكرة

وحل النصر في المركز الثاني في استحواذه على الكرة؛ حيث بلغت نسبته 61%، في حين احتل الشباب المركز الثالث بنسبة بلغت 60%. وجاء في المركز الرابع نادي الاتحاد بنسبة استحواذ بلغت 58%، يليه التعاون بالمركز الخامس بنسبة بلغت نحو 54%.