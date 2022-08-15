في افتتاح بطولة العين.. "أخضر الطائرة" في مواجهة الزمالك المصري

تنطلق، غداً الثلاثاء، بطولة العين الدولية لكرة الطائرة بمشاركة 6 فرق باستضافة نادي العين الإماراتي والمنتخب السعودي الأول ونادي الأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري والزمالك المصري والعربي الكويتي، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.