رياضة

في افتتاح بطولة العين.. "أخضر الطائرة" في مواجهة الزمالك المصري

في افتتاح بطولة العين.. "أخضر الطائرة" في مواجهة الزمالك المصري
سبق
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، بطولة العين الدولية لكرة الطائرة بمشاركة 6 فرق باستضافة نادي العين الإماراتي والمنتخب السعودي الأول ونادي الأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري والزمالك المصري والعربي الكويتي، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام الزمالك المصري الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، وتسبقها مواجهة الأهلي السعودي والعربي الكويتي 2 ظهراً، فيما يلعب العين الإماراتي والجيل الصاعد الجزائري 6 مساء.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس التحدي الآسيوي التي ستقام في قرغيستان خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022م.

المنتخب السعودي
نادي الزمالك المصري

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