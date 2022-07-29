"الفتح" يكتفي بحصة تدريبية واحدة بسلوفينا.. وكنبة ينضم للبعثة

اكتفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح دونيس، بحصة تدريبية مسائية اليوم الجمعة، ضمن برنامجه للمعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.
وركز "دونيس" خلال المران الذي أقيم في الملعب الخاص بمقر معسكر الفريق، على الجوانب التكتيكية بشكل كبير، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعات وأدوا تدريبات مختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، قبل أن يجري مناورة على جزء من مساحة الملعب عمل من خلالها على تطبيق خطط متنوعة حول بناء الهجمة وكيفية التمركز الصحيح للاعبين.
إلى ذلك من المقرر أن ينضم اللاعب ماجد كنبة إلى بعثة الفريق، بعد تخلفه بسبب عارض صحي، وسيخضع اللاعب إلى برنامج خاص تحت إشراف الجهاز المساعد قبل الدخول في التدريبات الجماعية.