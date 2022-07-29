"الفتح" يكتفي بحصة تدريبية واحدة بسلوفينا.. وكنبة ينضم للبعثة

وركز "دونيس" خلال المران الذي أقيم في الملعب الخاص بمقر معسكر الفريق، على الجوانب التكتيكية بشكل كبير، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعات وأدوا تدريبات مختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي، قبل أن يجري مناورة على جزء من مساحة الملعب عمل من خلالها على تطبيق خطط متنوعة حول بناء الهجمة وكيفية التمركز الصحيح للاعبين.