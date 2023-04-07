هل رفض " ميسي" العرض الكبير المقدَّم له من "الهلال"؟ صحفي إيطالي يكشف المستجدات

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يقرر مستقبله بعد، فى العرض الضخم المقدم له من الهلال السعودي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية عن أن نادي الهلال قدّم عرضاً رسمياً للتعاقد مع ليونيل ميسي، بلغت قيمته ما يزيد على 400 مليون يورو في السنة.
وقال الصحفي الإيطالي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن "ميسي" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قراره النهائي.
ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر.