زيارةٌ أولى و3 أيام.. هذه المواقع زارها وفد "فيفا" لمتابعة تحضيرات المملكة لكأس العالم للأندية

وشهدت الزيارة الأولى التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، جولاتٍ تفقدية لاستاد الملك فهد الدولي، واستاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب جامعة الملك سعود، إضافة إلى زيارة منشآت التدريب في الرياض؛ حيث تُعَد هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لتفقد المنشآت الرياضية ومرافق البطولة.