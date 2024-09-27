الأخضر الشاب يكتسح منتخب ماكاو بخماسية في التصفيات الآسيوية

اكتسح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا نظيره منتخب ماكاو بخماسية نظيفة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 في الصين.