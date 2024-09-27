الأخضر الشاب يكتسح منتخب ماكاو بخماسية في التصفيات الآسيوية

اكتسح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا نظيره منتخب ماكاو بخماسية نظيفة مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2025 في الصين.
وافتتح ثامر الخيبري أهداف الأخضر السعودي في الدقيقة الـ14، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ39، ونجح ثامر الخيبري في تدوين هدفه الشخصي الثالث في المباراة، وذلك مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ52.
وعزز زياد الغامدي تقدم المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ80، واختتم عواد أمان مهرجان الأهداف بعد دقيقتين فقط.
وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها، خسر منتخب فلسطين أمام أستراليا 1-2 اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.
تقدم المنتخب الفلسطيني بهدف صهيب إلياس علي في الدقيقة السابعة، قبل أن ترد أستراليا بهدفين عن طريق ريس يولي (45+1)، وأليكس بادولاتو (75).
وتصدَّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، تليه أستراليا بعدد النقاط ذاته، مقابل 3 نقاط لأفغانستان، ونقطة لكل من فلسطين وماكاو.
وتُقام الجولة الخامسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأحد المقبل، وتلعب فيها أفغانستان مع فلسطين، وأستراليا مع السعودية.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الصين المضيف.