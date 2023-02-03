في منافسات اليوم الثاني.. المكسيكي"آنسر" يستمر في صدارة بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

وقال آنسر بعد نهاية اليوم الثاني من المنافسات: "أنا سعيد بالطريقة التي بدأت فيها جميع ضرباتي الافتتاحية في البطولة، ونفس الأمر فيما يتعلق بالتسديدات التي استخدمت فيها المضرب الحديدي. كان بإمكاني إحراز نتيجة أفضل في الحفرة رقم 17، ولكن أنا سعيد جدًا بالطريقة التي لعبت بها حتى الآن وبلياقتي الجسدية. دائمًا ما أحاول الحصول على وقت كاف للنوم والنهوض باكراً للتدرب على الضربات الطويلة والقصيرة، وسأقوم بالاستمرار على هذا الروتين، وآمل أن تكون الأجواء صافية فيما تبقى من أيام البطولة".