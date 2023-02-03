في منافسات اليوم الثاني.. المكسيكي"آنسر" يستمر في صدارة بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

استمر المكسيكي أبراهام آنسر في صدارة ترتيب بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، بتسجيله 11 ضربة تحت المعدل، مع ختام منافسات اليوم الثاني من الحدث العالمي الذي يُعتبر أكبر بطولات الجولة الآسيوية لعام 2023، وبمجموع جوائز يصل إلى 5 ملايين دولار.
وتقدّم الأمريكي كاميرون يونغ إلى مركز الوصافة بتسجيله 10 ضربات تحت المعدل، وجاء في المركز الثالث كل من التايلندي سادوم كايوكانجانا، والأسترالي مارك ليشمان، والجنوب أفريقي لويس أوسثويزن بتسجيلهم 8 ضربات تحت المعدل، وسط أجواء صعبة على اللاعبين بسبب الرياح الشديدة التي هبّت على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
كما برز أصغر لاعب في البطولة التايلندي راتشانون شانتانانوات بعد أن قام بتسجيل 7 ضربات تحت المعدل وضعت النجم الموهوب البالغ من العمر 15 عامًا في المركز السادس بالمشاركة مع الأسترالي لوكاس هيربيرت.
وقال آنسر بعد نهاية اليوم الثاني من المنافسات: "أنا سعيد بالطريقة التي بدأت فيها جميع ضرباتي الافتتاحية في البطولة، ونفس الأمر فيما يتعلق بالتسديدات التي استخدمت فيها المضرب الحديدي. كان بإمكاني إحراز نتيجة أفضل في الحفرة رقم 17، ولكن أنا سعيد جدًا بالطريقة التي لعبت بها حتى الآن وبلياقتي الجسدية. دائمًا ما أحاول الحصول على وقت كاف للنوم والنهوض باكراً للتدرب على الضربات الطويلة والقصيرة، وسأقوم بالاستمرار على هذا الروتين، وآمل أن تكون الأجواء صافية فيما تبقى من أيام البطولة".
وقال سادوم كايوكانجانا (24 عامًا)، الذي يُعد أحد أفضل مواهب القارة الآسيوية: "كانت الرياح قوية في فترة الظهيرة يوم أمس، ولكني تمكنت من تقديم أداء قوي وأنا سعيد للعب في الفترة الصباحية اليوم، ضرباتي الافتتاحية في كل حفرة كانت مميزة بالإضافة إلى ضربات المسافات المتوسطة. وأتمنى أن أنجح في تقديم المزيد يوم غد وفي اليوم الختامي".
وقام مواطنه راتشانون شانتانانوات المعروف بلقب "TK" بتقديم مستوى مميز أظهر من خلاله سبب تواجده بين ألمع الأسماء في عالم رياضة القولف على الرغم من صغر سنه، وقال النجم الشاب: "اعتقد بأني لعبت بشكل أفضل يوم أمس، ولكن لم أتمكن في النهاية من عكس ذلك على النتيجة، ونجحت في استغلال الفرص التي حصلت عليها اليوم بشكل جيد، وتحديدًا في آخر 11 حفرة. أنا سعيد جدًا بجولة اليوم فقد تحسّن أدائي في أغلب جوانب اللعبة مقارنة بآخر الأشهر".
وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة انسحاب اللاعب السعودي سعود الشريف بسبب وعكة صحية، والإنجليزي سام هورسفيلد بسبب الإصابة. في حين حقق اللاعب المغربي مهدي فاكوري إنجازًا رائعًا بتأهله للمرحلة النهائية، وعبّر عن سعادته بذلك قائلًا: "أشعر بسعادة غامرة للتأهل إلى المرحلة النهائية في ملعب صعب إلى جانب أفضل اللاعبين العالميين، وفخور بهذه اللحظة، وأتمنى تقديم مستوى أفضل في الأيام القادمة".
الجدير بالذكر أن بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية تعود في نسختها الخامسة بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من نخبة النجوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى أفضل 30 لاعب تحت مظلة الجولة الآسيوية، ومجموعة من المواهب اللامعة في عالم القولف.