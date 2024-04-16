رياضة

"رابطة دوري المحترفين" تتجه لتأجيل مباراة الهلال والأهلي لمدة 24 ساعة

في الجولة 28 لتُقام السبت المقبل بجدة.. بعد أزمة مباراة العين بالبطولة الآسيوية
"رابطة دوري المحترفين" تتجه لتأجيل مباراة الهلال والأهلي لمدة 24 ساعة

تتجه رابطة الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، إلى تأجيل مباراة الأهلي والهلال المقرر لها الجمعة المقبل، في الجولة 28 من عمر المسابقة لمدة 24 ساعة.

وأفادت مصادر لقناة "الإخبارية" بأن رابطة دوري المحترفين تتجه لتأجيل لقاء الأهلي والهلال لمدة 24 ساعة، ليقام مساء السبت في جدة.

وتأتي النية بالتأجيل بعد أزمة مباراة العين الإماراتي ضد الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وترحيل موعدها إلى غد الأربعاء بدلًا من اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الهلال قد سَبَق له أن طلب تأجيل مباراته ضد الأهلي؛ إلا أن الأمر قد قوبل بالرفض من قِبَل رابطة دوري المحترفين.

ومن المقرر إصدار قرار رسمي خلال ساعات بتأجيل مباراة الأهلي والهلال في الجولة 28 من دوري روشن بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إلى السبت بدلًا من الجمعة.

روشن
رابطة الدوري السعودي للمحترفين
تأجيل مباراة الأهلي والهلال

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