لمدة ثلاثة أيام.. غداً انطلاق الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لفروسية قفز الحواجز

وأنهت اللجنة الطبية إجراء عملية الفحص البيطري لـ215 من الخيل المشاركة في الجولة الختامية من بينها 88 من الخيل الأوروبية، حيث شملت اختبارات اللجنة فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.