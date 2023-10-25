لمدة ثلاثة أيام.. غداً انطلاق الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية لفروسية قفز الحواجز

تحتضن العاصمة الرياض ابتداء من يوم غد الخميس منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض بمشاركة 138 فارساً وفارسة، و16 فريقاً.
وأنهت اللجنة الطبية إجراء عملية الفحص البيطري لـ215 من الخيل المشاركة في الجولة الختامية من بينها 88 من الخيل الأوروبية، حيث شملت اختبارات اللجنة فحص الخيول المشاركة من عدة جوانب، أبرزها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز قبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً، حيث تعد البطولة من البطولات عالية المعايير والمتطلبات.
وتعد بطولة لونجين لأبطال قفز الحواجز من أشهر البطولات العالمية المنتظرة التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية، حيث استضافت في أكتوبر من العام الماضي الجولة الختامية ضمن موسم الدرعية في الدرعية.
وأعلنت شركة رياضة الفروسية للفعاليات -الجهة المستضيفة للبطولة التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للفروسية - طرح تذاكر البطولة لإتاحة الفرصة للجمهور المحلي والعالمي لشراء تذاكر الجولة النهائية لبطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في وقت مبكر عبر الرابط الإلكتروني
وستشهد البطولة إقامة فعاليات مختلفة وعروض متنوعة في المنطقة المخصصة للفعاليات المصاحبة (القرية الترفيهية) والجلسات الخارجية المكشوفة والمنطقة المخصصة للأطفال، تضم شاشات لمتابعة أشواط البطولة بالصوت والصورة وأرقى المطاعم والجلسات العائلية، بازارات للتسوق إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة.