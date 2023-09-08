الهلال يواصل تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية خلال فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا" استعدادًا لاستئناف المنافسات الكروية.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وفرض خلاله المدير الفني "جورج جيسوس" عددًا من الجُمل التكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
ويجري الفريق مساء غد مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي استعدادًا لمواجهة فريق الرياض في الخامس عشر من سبتمبر الجاري لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.