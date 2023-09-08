الهلال يواصل تحضيراته خلال فترة التوقف الدولي

ويجري الفريق مساء غد مرانًا اعتياديًّا في مقر النادي استعدادًا لمواجهة فريق الرياض في الخامس عشر من سبتمبر الجاري لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.