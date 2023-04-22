النصر يواصل التحضير لنصف نهائي كأس الملك

ركّز المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش خلال الحصة التدريبية على التسديد من مسافات مختلفة، حيث أخضع اللاعبين إلى تمارين لياقية، وأخرى تكتيكية، ومن ثم فرض مناورة مصغرة على نصف الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في المباراة.