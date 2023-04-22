النصر يواصل التحضير لنصف نهائي كأس الملك

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم يوم السبت تدريباته اليومية تحضيرًا للمواجهة المرتقبة مع الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م.
ركّز المدرب الكرواتي دينكو إيليتشيتش خلال الحصة التدريبية على التسديد من مسافات مختلفة، حيث أخضع اللاعبين إلى تمارين لياقية، وأخرى تكتيكية، ومن ثم فرض مناورة مصغرة على نصف الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يود انتهاجه في المباراة.
يُشار إلى أن فريق النصر بلغ نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على أبها 3-1 في الدور ربع النهائي.
ويستضيف النصر نظيره الوحدة، يوم الاثنين، على ملعب "مرسول بارك" في إطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.