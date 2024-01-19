أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، طرح تذاكر مباريات بطولة كأس موسم الرياض، البطولة الثلاثية التي تجمع الناديين السعوديين الهلال والنصر، ونادي إنتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياتها بنظام الدوري خلال فعاليات موسم الرياض.
وستنطلق البطولة بمواجهة الهلال وإنتر ميامي يوم 29 يناير القادم، فيما سيقام لقاء النصر وإنتر ميامي والذي سيجمع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يوم الخميس الأول من فبراير.
فيما ستلعب المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر يوم الثامن من فبراير، وستكون قبل أسبوع من استئناف دوري روشن السعودي بمباريات الجولة الـ 15.
وستحظى هذه البطولة بحضور جميع نجوم الأندية المشاركة، يتقدمهم لاعب نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم The Last Dance، كما ستشهد البطولة حضور نجوم نادي الهلال السعودي وصيف كأس العالم للأندية، يتقدمهم النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا الكابتن سالم الدوسري.