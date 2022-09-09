أهلاويان في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري "يلو".. ونجم العروبة الأفضل

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، وجود لاعبَين من فريق الأهلي الأول، ومثلهما من الفيصلي والحزم، والأخدود، ولاعب من العروبة، الجبلين، والعربي؛ بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة.