أهلاويان في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري "يلو".. ونجم العروبة الأفضل

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، وجود لاعبَين من فريق الأهلي الأول، ومثلهما من الفيصلي والحزم، والأخدود، ولاعب من العروبة، الجبلين، والعربي؛ بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة.
وحصل البرازيلي تياجو بيزيرا مهاجم العروبة، على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة الثالثة، بعد أن سجل هدفي الفوز لفريقه على القادسية.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
أحمد الكسار، وليد الأحمد "الفيصلي"، علي مجرشي، إبراهيم الزبيدي "الأهلي"، أحمد المولد، البرازيلي مايكون دوجلاس "الأخدود"، الهولندي أولا جون، المغربي عبدالإله حفيظي "الحزم"، جورجي جامبو "القيصومة"، البرازيلي كارلوس باربوزا "الجبلين"، والبرازيلي تياجو بيزيرا "العروبة".