أخضر السلة يستهل مشواره في نهائيات بطولة آسيا أمام إندونيسيا مستضيف البطولة

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أولى مبارياته في نهائيات البطولة الآسيوية 2022 أمام نظيره الإندونيسي مستضيف البطولة غدًا الثلاثاء، وذلك عند الساعة 1.30 بتوقيت السعودية.
ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز على نظيره الإندونيسي، وتعزيز حظوظه قبل مواجهة نظيره الأسترالي يوم 14 يوليو، ومن ثم مواجهة نظيره الأردني يوم 16 يوليو في المجموعة(A).
إذ سبق للأخضر الفوز علي نظيره الإندونيسي ذهابًا وإيابًا بتصفيات كأس العالم، وفوزه يعزز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني إذ يتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجب على الثاني والثالث، تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة(A) .
وكان المنتخب السعودي قد أنهى تحضيراته للبطولة من خلال المشاركة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وتأهله إلى المرحلة الثانية بجانب لبنان والأردن ومن ثم دخل بمعسكر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعلن الجهاز الفني التشكيلة النهائية التي سيخوض بها النهائيات والتي ضمت ١٢ لاعبًا :(محمد المرواني – مرزوق المولد- أيوب الهوساوي – ناصر أبو جلاس – ثامر محمد- وخالد عبدالجبار – ومحمد الصقر – ومثنى المرواني – وفهد السالك – ومصعب قاضي – علي الشبيلي- أيمن بلال).
ويشرف على بعثة المنتخب إداريًا الأستاذ يسار مختار والإداري عبدالكريم الهوساوي، فيما يشرف على المنتخب فنيًا محمد الكرداني ومساعداه كريكور كركوريان وعبدالعال علام، وأمير عيد كمعد بدني, واختصاصي العلاج الطبيعي سليم الشيخ وطبيب المنتخب الدكتور محمد شعبين وإعلاميًا علي الإبراهيم.