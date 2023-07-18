تأهـباً لودية "دينامو كييف الأوكراني".. "الهلال" يؤدي مرانه الأخير بمعسكر النمسا

تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدأ الجهاز الفني بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، شرح خلالها المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بتدريبات فنية متنوعة.