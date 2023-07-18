تأهـباً لودية "دينامو كييف الأوكراني".. "الهلال" يؤدي مرانه الأخير بمعسكر النمسا

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم الثلاثاء مرانه الأخير في معسكره التحضيري الخارجي المقام في النمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد .
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، حيث بدأ الجهاز الفني بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، شرح خلالها المدير الفني "خيسوس" عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم "خيسوس" الحصة التدريبية بتدريبات فنية متنوعة.
وقد أدى "سلمان الفرج" مرانًا لياقيًا وبدنيًا في صالة الإعداد البدني؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
ويخوض أزرق العاصمة يوم الغد مباراته الودية الأخيرة في المعسكر، أمام فريق "دينامو كييف الأوكراني".