برنامج "الجيل السعودي القادم" يواصل نجاحه في إعداد المواهب الوطنية وتأهيلها للمنافسات الدولية

انطلق البرنامج في العام الماضي، واعتمد في آليته على برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بإشراف نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين، ويتضمن البرنامج مراحل متعددة تبدأ بعمليات الاختيار والتقييم، مرورًا ببرامج تدريبية نظرية وعملية، إلى جانب اختبارات ميدانية شاملة على متن مركبة ياماها فئة سايد باي سايد، بما في ذلك خوض المرحلة التمهيدية لرالي داكار، واجتياز مرحلتين بأسلوب الراليات الصحراوية، بما يضمن رفع الجاهزية التنافسية وفق أعلى المعايير الاحترافية.