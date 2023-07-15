الأهلي والحزم يقصان شريط الانطلاق.. والاتحاد البطل يحل ضيفًا على الرائد  

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته الرابطة، فستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، سيلتقي فريقا الطائي وضمك، في حين سيستضيف الفيحاء نظيره الخليج بمدينة المجمعة الرياضية.كما سيحل التعاون ضيفاً على نادي الفتح بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وسيستضيف الرياض الوحدة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في يوم الأحد الموافق الثالث عشر من الشهر ذاته.وفي يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من أغسطس، يستقبل أبها نظيره الهلال على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ونادي الاتحاد سيحل ضيفًا على الرائد على إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بالقصيم، وسيستضيف فريقا الاتفاق والشباب نظيريهما النصر والأخدود على ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، ومدينة الأمير فيصل بن فهد بالملز.