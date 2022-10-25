التوحدي المعجزة بطلاً لجائزة عمار.. والسعودية تستحوذ على جوائز مسار خدمة ذوي الإعاقة

كما عبّر عمر السنيَن الرئيس التنفيذي للأعمال الإستراتيجية والحوكمة في كلمة نيابة عن الشريك الماسي للجائزة شركة وسط جدة للتطوير عن اعتزاز الشركة برعاية هذه الجائزة الاستثنائية لأنها تأتي ضمن خطط وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركة مشيراً إلى أن هذه الجائزة ما هي إلا بداية لتعاون مشترك في مبادرات متنوعة بين الشركة وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة.