رفض عروض فِرق برازيلية.. نادٍ سعودي يفاوض المكسيكي "هنري مارتين"

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن أحد أندية المملكة العربية السعودية مهتم بالتعاقد مع المكسيكي هنري مارتين، لاعب نادى أمريكا، خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن مارتين مغرم بالتجديد لناديه، بالرغم من تلقيه عروضًا من السعودية وأمريكا الجنوبية والبرازيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هنري مارتين، الذي ينتهي عقده مع النادي الأمريكي في صيف 2024، سبق أن رفض عروض فرق برازيلية مهمة، مثل فاسكو دا جاما، وأندية أخرى سعودية.
ويلعب مارتين، البالغ من العمر 31 عامًا، لنادي أمريكا منذ يناير 2018 قادمًا من نادي تيخوانا المكسيكي الذي لعب له لمدة 3 مواسم.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي نادى الاتحاد برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الشباب بالمركز الثالث، ولديه 44 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع، ويمتلك 39 نقطة.