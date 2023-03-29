رفض عروض فِرق برازيلية.. نادٍ سعودي يفاوض المكسيكي "هنري مارتين"

وأشارت الصحيفة إلى أن هنري مارتين، الذي ينتهي عقده مع النادي الأمريكي في صيف 2024، سبق أن رفض عروض فرق برازيلية مهمة، مثل فاسكو دا جاما، وأندية أخرى سعودية.