الطائي وأبها والحزم إلى الدرجة الأولى

ضَمِن فريق الأخدود الأول لكرة القدم بقاءه في دوري المحترفين بفوزه خارج ميدانه على مضيفه الطائي بهدفين دون رد؛ ليهبط الأخير إثرها إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة الـ34 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023/ 2024.