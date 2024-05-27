الطائي وأبها والحزم إلى الدرجة الأولى

ضَمِن فريق الأخدود الأول لكرة القدم بقاءه في دوري المحترفين بفوزه خارج ميدانه على مضيفه الطائي بهدفين دون رد؛ ليهبط الأخير إثرها إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ضمن منافسات الجولة الـ34 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023/ 2024.
وتأكد هبوط أبها والطائي برفقة الحزم الهابط مسبقًا مساء اليوم الاثنين إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بعد نهاية الجولة الـ 34 (الأخيرة) لدوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ خسر فريق أبها أمام نظيره الحزم بنتيجة 1-2.
وفي ثاني المباريات الحاسمة ضَمِن فريق الرياض البقاء في دوري روشن بعد الفوز على الخليج بنتيجة 2-1. سجَّل للرياض بيراما توريه في الدقيقة الـ68، وأندري جاري في الدقيقة الـ74. وجاء هدف الخليج في الدقيقة الـ87 عن طريق اللاعب عبدالله السالم.