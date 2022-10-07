"رومارينيو" الهداف التاريخي للاتحاد في دوري المحترفين

أصبح البرازيلي "رومارينيو" الهداف التاريخي لنادي الاتحاد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بمختلف أسمائه منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009؛ وذلك بعد أن سجّل هدف التقدم لفريقه في مرمى الفتح.
ونشر حساب دوري روشن السعودي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو، أرفقه بعبارة "روما التاريخي.. أصبح الهداف التاريخي لنادي الاتحاد في دوري المحترفين بـ59 هدفًا".
وسجَّل "رومارينيو" أول أهداف الاتحاد في مرمى الفتح عند الدقيقة الـ32 من رأسية جميلة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وبهدفه في مرمى الفتح وصل رصيد "رومارينيو" إلى 59 هدفًا متجاوزًا نجم الاتحاد السابق فهد المولد، المنتقل حديثًا لنادي الشباب، بـ58 هدفًا، سجَّلها في 193 مباراة ببطولة الدوري منذ مشاركته مع الفريق منذ 2011 حتى 2022.
وعلى مدار مسيرته مع الاتحاد في الدوري ساهم "رومارينيو" في 75 هدفًا في 121 مباراة، بإحراز 59 هدفًا، وصناعة 16 تمريرة حاسمة.
وتعاقدت إدارة الاتحاد مع "رومارينيو" مطلع موسم 2018-2019 قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، قبل أن تجدد عقده في نوفمبر الماضي حتى 2024.