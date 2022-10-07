"رومارينيو" الهداف التاريخي للاتحاد في دوري المحترفين

وبهدفه في مرمى الفتح وصل رصيد "رومارينيو" إلى 59 هدفًا متجاوزًا نجم الاتحاد السابق فهد المولد، المنتقل حديثًا لنادي الشباب، بـ58 هدفًا، سجَّلها في 193 مباراة ببطولة الدوري منذ مشاركته مع الفريق منذ 2011 حتى 2022.